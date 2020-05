Pelo menos cinco pessoas morreram nesta quarta-feira em um incêndio em uma casa de família na cidade de Gojo, no Japão, e as autoridades suspeitam que as vítimas sejam os pais e seus três filhos.

Fontes da polícia disseram à emissora pública "NHK" que os corpos foram encontrados no último andar da casa, mas disseram que as vítimas não foram identificadas.

A casa era habitada por um casal, na casa dos 30 anos, e seus filhos, com idades entre 2, 6 e 8 anos. Nenhum deles foi localizado e as autoridades estão investigando se são as vítimas encontradas no local.

As imagens da "NHK" mostram um grande buraco no telhado da casa de dois andares, de onde saíram as chamas e a fumaça que causaram as mortes.

As autoridades estão investigando o que pode ter provocado o incêndio. EFE

