Pelo menos 11 imigrantes, dez deles cidadãos uzbeques, morreram nesta terça-feira em um incêndio em casa na região de Tomsk, na Sibéria, de acordo com informações do departamento regional do Ministério de Situações de Emergência da Rússia.

O incêndio, cuja causa ainda é desconhecida, ocorreu nesta manhã em uma casa de madeira que era usada como residência para trabalhadores imigrantes.

Segundo as autoridades locais, o imóvel, localizado na cidade de Prichulimski, foi alugado por uma empresa chinesa.

A 11ª vítima pode ser um cidadão do Tajiquistão, embora essa informação ainda não tinha sido confirmada, disse um porta-voz do consulado tajique na cidade de Novosibirsk à agência "Interfax".

As estatísticas oficiais indicam que mais de 10 mil pessoas morrem em incêndios na Rússia a cada ano.

Segundo as autoridades, a imprudência das pessoas é a principal causa desses acidentes.