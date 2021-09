Um incêndio florestal de grande intensidade mantém em alerta nesta quarta-feira as autoridades da Califórnia, assim como segue obrigando o fechamento do Parque Nacional Secuoya, onde estão algumas das árvores mais volumosas do mundo.

Hoje, em comunicado, o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos confirmou que o local está com acesso do público restrito, já assim como rodovias, centros de visitação, alojamentos e zonas de acampamentos, devido ao avanço das chamas.