Um incêndio no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, destruiu 350 edifícios nos últimos dias e está ameaçando 17 mil construções, de acordo com a atualização desta segunda-feira do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do estado (Cal Fire).

A ameaça acontece apesar da melhora das condições climáticas nas últimas horas, que ajudaram a retardar a rápida propagação do fogo, segundo o porta-voz da Cal Fire, Jason Hunter.