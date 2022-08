As autoridades de Portugal deram por "controlado" nesta quinta-feira, pela segunda vez, o incêndio no parque natural da Serra da Estrela, na região central do país, onde 25 mil hectares foram devastados desde o último dia 6.

O comandante nacional de Defesa Civil, André Fernandes, no entanto, admitiu que existe "risco" de que as chamas ressurjam, já que ainda há registro de "pontos quentes".