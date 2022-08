O incêndio no parque natural da Serra da Estrela, no centro de Portugal, queimou cerca de 25 mil hectares desde o último dia 6, segundo dados provisórios das autoridades, que garantem ter "dominado" 90% do fogo.

O incêndio foi considerado controlado no último sábado, após uma semana de atividade, mas reacendeu novamente na segunda-feira.