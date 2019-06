As autoridades da Indonésia detiveram três pessoas após o incêndio de sexta-feira passada que causou 30 mortos, incluindo cinco crianças, em um domicílio do oeste do país que operava como fábrica de isqueiros, informaram hoje fontes oficiais.

O porta-voz da Polícia de Sumatra do Norte, Tatan Dirsan Atmaja, explicou para a Agência Efe por telefone que os detidos são o dono da fábrica e dois supervisores, acusados de homicídio por negligência, pelo que podem pegar pena máxima de cinco anos de prisão.