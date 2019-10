9 out 2019

EFE Sydney (Austrália) 9 out 2019

Os incêndios registrados perto da cidade de Casino, no leste da Austrália, já destruíram 20 imóveis e mais de 100 mil hectares de floresta, informaram nesta quarta-feira (data local) fontes oficiais.

Mais de 40 focos de incêndio simultâneos estão ativos no estado de Nova Gales do Sul, apesar de as temperaturas terem diminuído na região. Só os incêndios em Drake e Busbys Flat, próximas a Cassino, destruíram 90 mil hectares, segundo o Serviço Rural de Bombeiros da Austrália.