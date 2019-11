EFE/EPA/DARREN PATEMAN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Ao menos três pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas no leste da Austrália devido a gigantescos incêndios florestais, segundo autoridades do estado de Nova Gales do Sul.

O Corpo de Bombeiros do estado divulgou ainda que, além dessas vítimas, outras cinco pessoas estão desaparecidas e que cerca de 150 residências foram destruídas pelas chamas.

Duas das três pessoas que morreram foram encontradas perto da cidade de Glen Innes, a 550 quilômetros ao norte de Sydney, uma delas já sem vida, dentro de um veículo, e a outra - uma mulher de 69 anos - faleceu após ser levada a um hospital.

A outra morte foi informada pela polícia, sem confirmar se é uma das pessoas que estão oficialmente desaparecidas, dentro de um edifício na cidade de Johns River, a 200 quilômetros ao norte de Sydney.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, afirmou em entrevista coletiva que há o risco de o número de mortos ser muito maior.

"Estes incêndios já cobraram duas vidas (...) O acesso a algumas áreas permanece bloqueado (pelas chamas), e por isso tememos que cheguem más notícias", declarou o mandatário antes da notícia sobre a terceira morte ser confirmada.

O caso, que ocorre no início da temporada de incêndios na Austrália, se concentra, pelo segundo dia consecutivo, no estado de Nova Gales do Sul, onde foram registrados 77 incêndios florestais, dos quais 42 estão fora de controle e nove fizeram as autoridades declararem "alerta de emergência".

O incêndio batizado como Kangawalla, que afeta a região de Glen Innes, além de outros cinco de alta periculosidade estão a 150 quilômetros da cidade turística costeira de Port Macquarie, onde ontem o céu apresentou uma cor alaranjada.

"Nunca tivemos tantos incêndios com este nível de emergência", disse à rede de televisão "ABC" o chefe do Serviço Rural de Bombeiros do estado, Shane Fitzsimmons.

"Infelizmente, estamos em território desconhecido", ressaltou.

Mais de mil bombeiros estão na região lutando contra as imensas chamas, que já queimaram uma área de 5750 quilômetros quadrados - quase quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo - desde 1º de julho até o início deste mês, o que supera toda a superficie devastada nas duas últimas temporadas juntas.

Os bombeiros do estado de Queensland, ao norte de Nova Gales do Sul, emitiram alertas de evacuação em várias cidades da chamada Sunshine Coast.

A temporada de incêndios na Australia varia conforme a região e as condições meteorológicas, embora geralmente aconteçam entre os meses de dezembro a março.

Os piores incêndios ocorridos no país nas últimas décadas em número de vítimas aconteceram no começo de fevereiro de 2009 no estado de Victoria, no sudeste do país, e tiveram saldo de 173 mortos e 414 feridos, além de terem queimado uma área de 4,5 mil quilômetros quadrados.