Bombeiros trabalham para apagar um incêndio florestal em Yakutia, na Rússia. EFE/MINISTRY OF NATURE PROTECTION OF YAKUTIA HANDOUT

Os incêndios em vegetação que afetam a Rússia já devastaram pouco mais de 4 milhões de hectares, conforme divulgou nesta terça-feira a agência federal de vigilância de florestas do país.

A maioria dos focos ativos, 172 de 257, estão concentrados na República de Sakha, no extremo oeste do território russo. Trata-se da maior unidade da federação, com superfície de pouco mais de 3 milhões de metros quadrados.