Dezenas de incêndios na costa oeste dos Estados Unidos cresceram ao longo das últimas horas nos estados de Washington, Califórnia e Oregon, em meio à intensa onda de calor que atinge a região, na qual as temperaturas chegaram perto de 50 graus Celsius.

Segundo dados do Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia, conhecido como Cal Fire, os bombeiros no estado combatem as chamas de três "grandes incêndios" e mais uma dúzia de incêndios menores, que juntos queimaram mais de 6.300 hectares.