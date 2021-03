O governo da Argentina divulgou nesta quinta-feira que 15 pessoas estão desaparecidas e cerca de 200 residências foram afetadas devido aos diversos focos de incêndio registrados desde anteontem na província de Chubut, na Patagônia.

A chuva que caiu nas últimas horas ajudou a extinguir grande parte das chamas, com isso, apenas três focos são considerados ainda ativos na região, que fica no sul do território argentino.