A maioria dos incêndios florestais que assolam a Espanha estão estabilizados, embora ativos, como o da ilha atlântica de Tenerife, enquanto o famoso mosteiro beneditino românico de Santo Domingo de Silos (séculos XI e XII ), na província de Burgos, está a salvo das chamas.

O incêndio que começou no domingo na cidade de Quintanilla del Coco (Burgos) não está controlado, mas tanto o mosteiro, berço do canto gregoriano na Espanha, como a sequoia gigante localizada atrás do mosteiro e do convento de São Francisco, "estão intactos", segundo o governo regional de Castela e Leão.