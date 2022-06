A incerteza na economia global foi um dos assuntos principais na cúpula virtual dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), realizada nesta quinta-feira e na qual os líderes dos países membros apenas se referiram de forma indireta à guerra na Ucrânia.

O encontro, que teve a China como organizadora, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e os chefes de Estado chinês, Xi Jinping; russo, Vladimir Putin; e sul-africano, Cyril Ramaphosa; e do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.