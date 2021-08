A incidência acumulada da covid-19 nos últimos 14 dias caiu 50 pontos na última semana em Portugal e chegou nesta quarta-feira a 326,5 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto continua sendo registrada a queda no número de pessoas internadas em hospitais do país com sintomas da doença.

Segundo o boletim divulgado hoje pela Direção Geral de Saúde (DGS), foram notificados nas últimas 24 horas mais 2.948 positivos para a infecção pelo novo coronavírus, o que indica queda na comparação com a última quarta-feira, em que foram 3.203.