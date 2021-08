A incidência acumulada de casos de covid-19 na Espanha segue em queda, chegando nesta quinta-feira a 614,8 casos para cada 100 mil habitantes, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país, que ainda indicou o registro de 483 mortes causadas pela doença na última semana.

De acordo com o boletim apresentado hoje, houve queda de 81,5 pontos na incidência acumulada, na comparação com uma semana atrás, exatamente. A redução mais notável, segundo as autoridades locais, é no grupo com faixa etária de 20 a 29 anos, que chegou a 1.403 casos por cada 100 mil pessoas, 369 a menos que na quinta-feira passada.