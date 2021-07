A incidência do coronavírus registrou uma ligeira queda na Espanha após mais de um mês de aumento contínuo e situa-se nesta quarta-feira em uma média de 699 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, quase três pontos a menos que no dia anterior.

A ministra da Saúde, Carolina Darias, confirmou hoje que a "diminuição do crescimento (do contágio) e entrada em uma zona de platô", está começando depois que as autoridades regionais impuseram novas restrições sociais e à medida que a vacinação avança.