A incidência de casos da Covid-19 continua sua curva descendente na Espanha cinco meses após o início da campanha de vacinação no país, segundo indicam os dados oficiais divulgados nesta quinta-feira O Ministério da Saúde espanhol informou que a incidência caiu para 125 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, com uma nova queda de pouco mais de um ponto em comparação com os dados do dia anterior.

No entanto, a situação do país ainda é considerada de risco médio de contágio, ainda longe do estabelecido como nível de baixo risco, abaixo de 50 casos por 100.000 habitantes.