Mais de 230 barcos estavam ancorados nesta sexta-feira a espera de poder transitar pelo Canal de Suez, que está bloqueado há três dias pelo cargueiro Ever Given, enquanto continuam os trabalhos no local para poder desencalhar a embarcação.

A companhia Leth Agencies, que oferece serviços logísticos em vários canais e estreitos do mundo, calculou que estão totalmente parados atualmente 237 barcos no acesso norte de Suez (no mar Mediterrâneo), e no acesso sul (no mar Vermelho).