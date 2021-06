Os nove líderes catalães pró-independência que estavam detidos há mais de três anos deixaram as prisões onde cumpriam suas penas nesta quarta-feira, depois que o governo da Espanha aprovou um indulto a todos e o Supremo Tribunal ordenou sua libertação.

Todos eles saíram pouco depois do meio-dia (horário local, 7h de Brasília) dos presídios onde permaneceram nos últimos anos, entre eles o ex-vice-presidente do governo regional catalão, Oriol Junqueras que, junto com outros cinco presidiários, saiu da prisão com uma faixa com a mensagem "Liberdade para a Catalunha" e uma bandeira pró-independência.