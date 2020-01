Os independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) manterão a abstenção para facilitar a reeleição do líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, à frente do governo da Espanha.

A decisão foi tomada neste sábado mesmo depois que o Conselho Central Eleitoral Espanhol (JEC) inabilitou o presidente regional da Catalunha, Quim Torra, e impediu que o líder da ERC, Oriol Junqueras, exerça o cargo de deputado no Parlamento Europeu.