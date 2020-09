A Índia registrou mais de 78 mil casos de Covid-19 nesta segunda-feira, estabelecendo pelo segundo dia consecutivo o recorde de contágios já reportados por um mesmo país durante 24 horas.

Com exatos 78.512 casos reportados desde o balanço do dia anterior, a Índia voltou a estabelecer um recorde mundial. No domingo, o governo indiano confirmou mais 78.761 contágios, a maior quantidade já confirmada em um só dia.