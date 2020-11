A Índia anunciou nesta terça-feira o bloqueio do aplicativo do gigante do comércio eletrônico Alibaba e de outros 42 apps, a maioria de origem chinesa, em meio à escalada das tensões entre os dois países asiáticos.

Os 43 aplicativos sancionados pelo governo indianos passam a integrar uma lista de mais de 170 que foram proibidos no país desde o início dos confrontos na fronteira dos disputados territórios do Himalaia em junho.