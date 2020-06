A Índia completa, nesta quinta-feira, três meses do início do confinamento para combater a pandemia da Covid-19, medida que já foi afrouxada no país com 1,3 bilhão de habitantes, enquanto se aproxima das 500 mil infecções e um colapso da infraestrutura de saúde.

A escassez de leitos nos hospitais de Nova Délhi, a cidade mais afetada em um país que gasta menos de 1% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em saúde, provocou críticas de alguns profissionais da área pela falta de preparação do governo para a pandemia, apesar dos três meses de confinamento.

Hoje a Índia chegou a 473.105 casos confirmados do novo coronavírus, com quase 17 mil novas infecções detectadas nas últimas 24 horas e 14.894 mortes, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. Ao todo o país realizou cerca de 7,5 milhões de testes.

O país asiático tem subido nas últimas semanas na lista dos mais afetados pela pandemia e atualmente ocupa a quarta posição, atrás somente dos Estados Unidos, Brasil e Rússia.

Tudo isso com um dos mais rígidos confinamentos do mundo, que teve início no dia 25 de março. EFE

