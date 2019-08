O Governo da Índia anunciou nesta quinta-feira a liberação dos 24 tripulantes nascidos no país a bordo do superpetroleiro iraniano Grace 1, retido em Gibraltar pelo Reino Unido desde julho diante de suspeitas de transporte de petróleo para a Síria, país punido pela União Europeia.

"Falei com a nossa embaixada em Londres. Confirmaram que as autoridades de Gibraltar liberaram os 24 indianos que integram a tripulação a bordo do superpetroleiro Grace 1", afirmou no Twitter o vice-ministro de Relações Exteriores da Índia, V. Muraleedharan.