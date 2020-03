A Índia decidiu fechar o icônico Taj Mahal devido ao aumento de casos do novo coronavírus no país, totalizando 137 infecções e três mortes, segundo dados oficiais, uma medida que foi adotada nesta terça-feira por um maior aperto no isolamento do país asiático.

Normalmente visitado diariamente por milhares de turistas, o monumento histórico agora está vazio, assim como dezenas de outros locais históricos em todo o país.

"Levando em conta o coronavírus, o Ministério da Cultura do Governo da Índia ordenou o fechamento de todos os monumentos e outros museus do Serviço Arqueológico da Índia até 31 de março de 2020", informou ontem à noite, o vice-ministro da Cultura, Prahlad Singh Patel.

A decisão de fechar lugares icônicos como o Taj Mahal ou o Qutb Minar, o maior minarete de tijolos do mundo, foi acompanhada hoje por uma proibição de viagens de passageiros do Afeganistão, Filipinas e Malásia.

A medida contribui para a suspensão de viagens da União Europeia, Reino Unido e Turquia anunciadas ontem, bem como o cancelamento da grande maioria dos vistos para impedir a chegada de casos importados por turistas estrangeiros.

O governo vem repetindo há dias as instruções para o distanciamento social e a limitação de viagens não essenciais. Embora além do fechamento de escolas e centros recreativos, não impôs medidas drásticas semelhantes às adotadas em países como Espanha e França.

O diretor-geral do Conselho de Pesquisa Médica da Índia (ICMR), Balaram Bhargava, informou em uma entrevista coletiva hoje que a Índia está atualmente na "fase dois" da pandemia.

Isto significa que até agora só foram detectadas pessoas com histórico de viagens nos países afetados ou em pessoas que tiveram contato direto com eles.

Por isso, explicou Bhargava, a Índia não está testando todas as pessoas com sintomas da doença, apesar da recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). EFE

