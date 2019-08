O ministro de Defesa indiano, Rajnath Singh, afirmou nesta sexta-feira que o país poderia mudar no futuro a política nuclear de "não-uso em primeiro lugar" de acordo com as "circunstâncias", após a escalada de tensões com o Paquistão pela retirada do status especial à Caxemira indiana.

Singh se deslocou até a área de Pokhran para homenagear, no primeiro aniversário de sua morte, o ex-primeiro-ministro indiano Atal Bihari Vajpayee, que em 1998 realizou cinco testes nucleares nessa região para demonstrar que a Índia era uma "potência nuclear".