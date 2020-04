A Índia dobrou o número de infecções por conta da Covid-19 em menos de uma semana, subindo de 2 mil para 4.067 casos, incluindo a morte de pelo menos 109 pessoas, 32 delas nas últimas 24 horas.

O último balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira sobre a evolução do novo coronavírus na Índia, registrou com as últimas 32 mortes, o maior pico de óbitos e o quarto dia consecutivo, com pelo menos 500 positivos por dia, desde que os primeiros casos foram relatados no país.

O Ministério indicou no domingo que o país atravessa uma curva de crescimento nos casos, o que leva a uma duplicação do número de infecções neste país de 1,3 bilhão de habitantes a cada 4,1 dias.

Segundo o Ministério, o aumento de contágios aconteceu por conta da realização de um evento religioso em uma mesquita de Nova Délhi com a participação de milhares de pessoas, algumas delas portadoras do vírus, e que multiplicaram as infecções.

Durante a última semana, as autoridades dedicaram esforços significativos para rastrear as milhares de pessoas que participaram do evento, para tentar conter as infecções.

Se a cerimônia não tivesse sido realizada, levaria mais de uma semana para atingir o número de casos que a Índia alcançou em apenas quatro dias, disse o vice-secretário do Ministério da Saúde, Lav Agarwal.

A Índia permanece desde 25 de março em um confinamento total da população que deve terminar no próximo dia 15, medida tomada após o fechamento gradual de suas fronteiras diante do aumento global dos casos da Covid-19. EFE

