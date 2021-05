O governo da Índia elogiou nesta quinta-feira o apoio dos Estados Unidos à proposta de suspensão das patentes de vacinas contra o coronavírus, que é defendida desde outubro do ano passado pelas autoridades indianas, que enfrentam atualmente a pior fase da pandemia, com recordes de mortes e infecções.

"Celebramos a declaração do governo dos Estados Unidos (...) anunciando seu apoio a esta iniciativa. Esperamos que, com uma abordagem baseada no consenso, a suspensão possa ser rapidamente aprovada na OMC (Organização Mundial do Comércio)", destacou o governo indiano em comunicado.