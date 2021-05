A Índia evacuou quase um milhão de pessoas antes da chegada do ciclone Yaas, que, de acordo com as últimas previsões do Departamento de Meteorologia indiano (IMD), chegará à costa leste do país na quarta-feira, enquanto Bangladesh segue em estado de alerta.

"O processo de evacuação está em curso e até agora evacuamos cerca de 200.000 pessoas residentes em áreas de risco", disse à Agência Efe Kamal Lochan Mishra, diretor-executivo da Autoridade de Gestão de Catástrofes do estado de Odisha.