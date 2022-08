Mais de 3,7 mil quilos de explosivos foram usados ??para demolir em apenas nove segundos, neste domingo, dois enormes arranha-céus de 30 andares nas proximidades de Nova Délhi, cuja implosão gerou grande expectativa na Índia por estar localizado a poucos metros de vários edifícios residenciais.

Popularmente conhecidas como as "torres gêmeas" de Noida, uma cidade do norte perto da capital, atingiram uma altura de 103 e 97 metros respectivamente, e se tornaram os edifícios mais altos a serem demolidos na Índia, ultrapassando os 68 metros de um hotel que foi demolido no sul do país em 2020.