Várias regiões da Índia impuseram nesta quinta-feira o confinamento da população para combater o aumento de infecções pelo novo coronavírus, que no país já ultrapassam 1,2 milhão, com cerca de 30 mil mortes.

A Índia, o terceiro país mais afetado pela pandemia atrás dos Estados Unidos (com 3,8 milhões de casos confirmados) e Brasil (2,1 milhões), busca com essas medidas reduzir uma curva de infecção que começa a piorar desde que no dia 8 de junho teve início o relaxamento das restrições impostas no final de março.