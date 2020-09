A Índia reabriu ao público nesta segunda-feira - mesmo com o aumento do número de casos de Covid-19 no país -, seu icônico Taj Mahal que esteve fechado por seis meses devido à pandemia.

As portas deste mausoléu, símbolo do amor construído no século XVII, foram fechadas no dia 17 de março e reabertas hoje, em um esforço do governo indiano para reativar a economia do país, severamente afetada pelas rigorosas medidas de confinamento que duram meses.