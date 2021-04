Diversos países, incluindo os Estados Unidos e vários membros da União Europeia, ofereceram-se para enviar suprimentos médicos à Índia com o objetivo de aliviar a crise de recursos do país para enfrentar a onda do coronavírus que vem batendo recordes globais de casos.

A ajuda internacional será enviada como uma resposta "urgente" às necessidades do segundo país mais populoso do mundo, que tem visto casos e mortes se multiplicarem dramaticamente em apenas algumas semanas, causando o colapso de seu sistema de saúde.