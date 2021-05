A Índia se aproximou nesta segunda-feira dos 20 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em um dia em que registrou 368.147 novos positivos e 3.417 mortes.

Esses novos números, que representam uma ligeira queda pelo segundo dia consecutivo depois que o país ultrapassou a marca de 400 mil casos em 24 horas no sábado, elevaram as infecções para 19,9 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano.