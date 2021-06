O primeiro-ministro da Índia, o nacionalista hindu Narendra Modi, prometeu nesta quinta-feira restaurar o estatuto de "estado" da Caxemira, que foi dissolvido há quase dois anos quando Nova Délhi aboliu a semi-autonomia que a região desfrutou por décadas.

"(Modi) nos garantiu que um roteiro para as eleições será estabelecido. O primeiro-ministro também disse que está comprometido com a restauração do estado", disse Altaf Bukhari, líder do partido regional Jammu e Caxemira Apni, a repórteres após uma reunião entre o governo e lideranças regionais.