O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se comprometeu nesta segunda-feira, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), a fazer a Índia alcançar a meta de zerar as emissões líquidas até 2070, duas décadas depois do objetivo estipulado pela ONU.

Esta é a primeira vez que a Índia, um país com cerca de 1,4 bilhões de habitantes, estabeleceu um prazo para a neutralidade de carbono, embora a sua meta esteja 20 anos atrás do objetivo global da cúpula, de avançar com a redução até 2050.