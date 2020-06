A Índia superou a marca de 500 mil casos confirmados de Covid-19, 100 mil a mais do que havia registrado até a semana passada, com uma curva de contágios ainda ascendente, enquanto totaliza 15.685 mortes causadas pela doença, informou o governo indiano neste sábado.

Com 1,3 bilhão de habitantes, o país asiático é o quarto com mais casos confirmados no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Rússia. Nas últimas horas, a Índia chegou a 508.953 contagios, de acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde.

O número de infecções representa um aumento de mais de 100 mil em uma semana, levando em conta que até o sábado passado eram 395.048 casos.

A situação pode ser explicada em parte pelo aumento considerável no número de testes. Até o momento, quase 8 milhões já foram feitos, mais de 200 mil nas últimas 24 horas, revelou o Conselho Indiano de Pesquisa Médica.

A cidade mais afetada pela pandemia no país é Nova Délhi, que recentemente superou Mumbai e contabiliza 77.240 casos e 2,5 mil mortes, em meio a uma crise nos centros de saúde por falta de leitos para internar pacientes.

O chefe do governo local, Arvind Kejriwal, afirmou neste sábado, em redes sociais, que a capital bateu o recorde de testagens em um só dia na sexta-feira, 21.144, "multiplicando por quatro o número de testes". Segundo o governante, será seguida "uma estratégia muito agressiva de testes e isolamento".

Em pronunciamento, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se mostrou otimista sobre a situação do país apesar de "algumas pessoas terem previsto que o impacto do coronavírus na Índia seria muito severo".

"Devido ao confinamento, muitas iniciativas tomadas pelo governo e a luta do povo, a Índia se encontra em uma posição muito melhor do que muitas outras nações. A taxa de recuperação (dos doentes) na Índia está aumentando", ressaltou.

A Índia está em um processo de relaxamento das medidas de restrição. O país adotou um dos confinamentos mais rígidos do mundo no dia 25 de março, há mais de três meses.