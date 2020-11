A Índia superou nesta sexta-feira a barreira de 9 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, com as cerca de 45 mil registradas nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Ao todo, o país contabilizou 9.004.365 de positivos para o patógeno, o que representa 20% de todo o planeta.