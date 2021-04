A Índia superou o Brasil e se tornou nesta segunda-feira o segundo país com mais casos de covid-19 desde o início da pandemia, mais de 13,5 milhões, em meio a uma segunda onda que tem se espalhado rapidamente pelo território indiano.

De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas o país confirmou mais de 168 mil novos casos, o dado mais alto desde o começo da pandemia, completando o sexto dia consecutivo com recorde no indicador.