21 out 2021

EFE Nova Delhi 21 out 2021

A Índia ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 1 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas, tornando-se o segundo país depois da China a atingir esse número histórico em pouco mais de nove meses.

O país do Sul da Ásia ultrapassou às 9h47 (hora local) o limite de 1 bilhão de doses aplicadas no país desde o início da campanha de vacinação, no dia 16 de janeiro, segundo os dados da plataforma oficial "Cowin", criada pelo autoridades indianas para gerenciamento de vacinação.