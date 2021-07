Dalai Lama (C). EFE/Arquivo

As autoridades indianas estabeleceram como alvos do software de espionagem Pegasus vinte pessoas ligadas ao Dalai Lama, que não pôde ser incluído na lista porque não usa celular, de acordo com o jornal "Le Monde".

Ao todo, vinte representantes tibetanos no exílio, tanto políticos como religiosos, entre eles vários assessores pessoais do Dalai Lama, podem ter sido espionados, informou o jornal francês, que integra o consórcio internacional da imprensa que divulgou o alcance da espionagem através do Pegasus.