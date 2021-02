O indicado pelo presidente americano, Joe Biden, para chefiar a Agência Central de Inteligência (CIA), William Burns, prometeu nesta quarta-feira acelerar os esforços para competir com a China, que em sua visão representa uma adversária autoritária aos Estados Unidos.

"Vencer a concorrência com a China será fundamental para a segurança nacional (dos EUA) nas próximas décadas. A liderança antagônica e predatória da China é nosso maior desafio geopolítico", declarou Burns em sua audiência de confirmação diante do Comitê de Inteligência do Senado.