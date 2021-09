O índice de desemprego dos Estados Unidos em agosto caiu dois décimos e ficou em 9,2% nesta quinta-feira, o nível mais baixo desde o início da pandemia da covid-19, segundo informou o Departamento de Trabalho do país.

A queda do indicador ficou dentro da margem prevista pelos analistas do setor, tendo em conta a retomada das atividades econômicas, apesar do ressurgimento dos casos de infecção pelo novo coronavírus.