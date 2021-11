Um homem passa por um escritório do Departamento de Trabalho de Nova York. EFE/Arquivo

O índice de desemprego nos Estados Unidos caiu 4,6% em outubro, dois décimos a menos do que no mês anterior, e a economia teve acréscimo de 531 mil postos de trabalho, segundo informou nesta sexta-feira o Escritório de Estatísticas Trabalhistas do país (BLS, pela sigla em inglês).

O nível de desemprego em outubro foi o mais baixo desde março de 2020, quando a pandemia da covid-19 atingiu o mercado de trabalho americano, levando a taxa de desemprego para mais de 14% da força de trabalho.