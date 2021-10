26 out 2021

Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 26 out 2021

O índice de positivos para covid-19 do total de testes PCR realizados no Chile superou nesta terça-feira a barreira de 3% pela primeira vez em três meses, enquanto o país atravessa alta no contágio, apesar da alta taxa de vacinação entre a população.

De acordo com informações divulgadas pela subsecretaria de Saúde Pública do Chile, Paula Daza, o índice de positividade das últimas 24 horas foi de 3,06%. Na região metropolitana de Santiago, onde vivem oito dos 19 milhões de habitantes do país, a taxa foi de 3%.