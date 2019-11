Um grupo de líderes indígenas brasileiros realizou um protesto nesta terça-feira na frente da sede da Comissão Europeia (CE), em Bruxelas, na Bélgica, em que queimaram um tronco de árvore de seis metros, como forma de pedir ajuda das autoridades do bloco continental.

Os ativistas querem que os integrantes do órgão executivo da União Europeia voltem o olhar para a destruição da Floresta Amazônica e para os abusos dos direitos humanos no Brasil.

Os indígenas, que amanhã pela manhã se reunirão com o primeiro vice-presidente da CE, Frans Timmermans, também ostentavam um cartas com os dizeres "Europa comprando - Florestas queimando", em inglês, segundo divulgou o Greenpeace, em comunicado.

A líder da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Nara Baré, afirmou que a Europa tem parte de responsabilidade com o "derramamento de sangue e a destruição da floresta", por causa do consumismo no continente.

"Pedimos aos governos da União Europeia que suspendam o acordo comercial com o Mercosul, até que possamos estar seguros de que os direitos humanos, as florestas e o meio ambiente estejam protegidos", afirmou a representante do grupo.

A comitiva indígena viajará por toda a Europa, sob o lema "Sangue indígena: nenhuma gota a mais", em que há clamor pela morte do ativista Paulo Paulino Guajajara, de 26 anos, que foi assassinado durante um confronto com madereiros na reserva Arariboia, no Maranhão.