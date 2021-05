A estátua do fundador de Bogotá, o conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada, foi derrubada nesta sexta-feira do pedestal em que estava instalada no centro da cidade por um grupo de indígenas, como parte dos protestos que acontecem no país há dez dias.

O monumento a Jiménez de Quesada, que o mostra com o braço direito erguido e apontando sua espada para baixo, foi derrubado por membros da etnia Misak, o mesmo grupo que no dia 28 de abril, primeiro dia dos protestos, derrubou o monumento em homenagem ao fundador de Cali, o conquistador Sebastián de Belalcázar.