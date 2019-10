O presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, Jaime Vargas, disse neste domingo em entrevista à Agência Efe que só haverá diálogo com o governo do país quando as tribos chegarem a Quito para se unir aos protestos contra as medidas econômicas anunciadas pelo presidente Lenín Moreno.

"Bloqueamos totalmente o diálogo com o governo. Não haverá diálogo até chegarmos a Quito. Não estamos aqui para negociar pelas costas do povo", disse o líder indígena.