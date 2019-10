Manifestantes indígenas que protestam contra o governo do Equador há mais de uma semana afirmaram nesta sexta-feira que só dialogarão com o presidente do país, Lenín Moreno, depois da revogação do polêmico decreto que pôs fim aos subsídios a combustíveis e provocou as manifestações.

Em comunicado, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), que tem 10 mil pessoas mobilizadas em Quito, colocou a revogação do decreto 883 como condição aceitar a oferta de diálogo feita por Moreno mais cedo.